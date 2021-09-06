В правила использования товарного и сжиженного газа внесли изменения

Продажа газа в бытовых баллонах гражданам осуществляется по заявке без заключения договора.

Министр энергетики РК своим приказом от 23 августа 2021 года внес изменения и дополнения в правила реализации и использования товарного и сжиженного газа, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что продажа газа в бытовых баллонах гражданам осуществляется по заявке без заключения договора.

Газосетевая организация или владелец газонаполнительного пункта выдает потребителю документ (кассовый, товарный чек за полученный объем газа), гарантийный талон качества на каждый продаваемый бытовому потребителю баллон, осуществляет маркировку баллонов товарным знаком, выдает гарантийный талон качества, - говорится в документе.

При пользовании товарным и сжиженным нефтяным газом не допускаются:

срыв пломбы, воздействие на пломбу, либо прибор учета, допускающие возможность несанкционированного отбора (хищения) газа, а также без согласия газораспределительной, газосетевой организации - подключение к системе газоснабжения, монтаж, демонтаж газового оборудования и приборов учета, замена пригодного к использованию прибора учета;

перепланировка помещений, где установлены газовые приборы, без согласования с газораспределительной или газосетевой организацией;

внесение изменения в конструкцию газовых приборов;

изменение устройства дымовых и вентиляционных систем;

заклеивание вентиляционных каналов, замуровывание «карманов» и люков, предназначенных для чистки дымоходов;

отключение автоматики безопасности и peгулирования;

пользование газом при неисправности газовых приборов, автоматики, арматуры и газовых баллонов;

пользование газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;

пользование газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов;

проведение прочистки, проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также замена баллонов газобаллонной установки без прохождения обучения и получения разрешения от газораспределительной или газосетевой организации;

пользование газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

оставление работающих газовых приборов без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику;

пользование газовыми приборами детьми дошкольного возраста, а также лицами, не контролирующими свои действия и не знающими правил пользования этими приборами;

привязывание к газопроводам веревок и нагружение газопроводов;

использование газа и газовых приборов не по назначению;

пользование газовыми плитами для отопления помещения;

пользование помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

применение открытого огня для обнаружения утечек газа;

хранение в помещениях и подвалах порожних и заполненных сжиженным нефтяным газом баллонов;

размещение в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) литров или двух баллонов вместимостью 27 литров каждый. Баллоны находятся в том же помещении, где и газовые приборы;

установка баллонов с газом в газифицированном помещении на расстоянии менее 1 метра от радиатора отопления и печи. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между баллонами и отопительными приборами не менее 0,5 м, а расстояние между баллонами и экраном не менее 10 сантиметров;

размещение баллонов напротив топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м;

включение и выключение электроосвещения, пользование открытым огнем, электронагревательными приборами и отопительными печами во время замены баллонов, установленных в помещениях;

замена баллонов в присутствии лиц, не связанных с выполнением указанной работы;

к применению средства измерении не прошедшие, поверку по результатам утверждения типа или метрологической аттестации, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Как отмечается, применяемые приборы учета должны иметь сертификат о поверке и поверительное клеймо.

В свою очередь бытовой потребитель обязан:

производить оплату за газ в соответствии с условиями Договора;

обеспечить безопасную эксплуатацию газопотребляющих систем, дымовых и вентиляционных каналов, участков газовых сетей, находящихся в его ведении, своевременную проверку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов;

обеспечить представителям поставщика беспрепятственный доступ к газопотребляющему оборудованию, газовым сетям и прибору учета при предъявлении служебного удостоверения для проверки приборов учета, газового оборудования, достоверности данных по количеству проживающих и наличия действующих свидетельств о государственной поверке;

нести ответственность за сохранность, техническое состояние и поверку принадлежащего ему приборов учета газа, а также целостность его пломбировки, осуществленной поставщиком;

производить изменение схемы газоснабжения, установку и подключение нового и дополнительного газового оборудования только после получения письменного разрешения поставщика;

письменно извещать поставщика о состоянии и произошедших изменениях данных, отражающихся на объеме газопотребления и его оплате (изменения количества проживающих, размер отапливаемой площади, мощность газового оборудования). При неизвещении бытовым потребителем о произошедших изменениях и потреблении газа без прибора учета, его неисправности либо несоответствии параметрам газового оборудования объем потребленного газа рассчитывается по имеющимся у поставщика данным. При этом перерасчет оплаты за газ осуществляется с момента подачи бытовым потребителем соответствующего заявления с приложением подтверждающих документов;

рационально использовать газ по его прямому назначению;

принимать меры по замене газового оборудования, в случаях превышения срока его эксплуатации согласно паспортным данным;

незамедлительно сообщать поставщику в случае обнаружения неисправности и остановки прибора учета.

Как отмечается, при обнаружении неисправности прибора учета расчет потребленного газа производится по действующим нормам потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев с учетом произведенной бытовым потребителем оплаты.

Приказ вступает в силу с 14 сентября.

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