Чемпионы Европы по футболу установили мировой рекорд

Установлен новый футбольный рекорд планеты.

В прошедшие выходные, 4 и 5 сентября, состоялись матчи отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, передает zakon.kz.

Самый интересный из них, особенно для специалистов статистики, прошел в Швейцарии. И надолго его запомнят тиффози сборной Италии. "Скуадра Адзурра" в матче с командой Швейцарии установила новый футбольный рекорд планеты.

Итальянцы не проигрывают ни одной дружине мира уже на протяжении 36 матчей подряд.

До этого рекорд принадлежал бразильцам и испанцам, у них по 35. Отметим, что в последний раз команда Италии проигрывала три года назад, они уступили португальцам - 0:1.

Возвращаясь к гостевому поединку со Швейцарией, итальянцы сыграли вничью - 0:0.

Другие результаты отборочного этапа:

Англия - Андорра - 4:0Испания - Грузия - 4:0Германия - Армения - 6:0Беларусь - Уэльс - :3Исландия - Северная Македония - 2:2Болгария - Литва - 1:0Албания - Венгрия - 1:0Сан-Марино - Польша - 1:7Румыния - Лихтенштейн - 2:0Косово - Греция - 1:1Бельгия - Чехия - 3:0Кипр - Россия 0:2Словения - Мальта - 1:0Словакия - Хорватия - 0:1Ирландия - Азербайджан - 1:1Сербия - Люксембург - 4:1Финляндия - Казахстан - 1:0Украина - Франция - 1:1Фарерские острова - Дания - 0:1Израиль - Австрия - 5:2Шотландия - Молдавия - 1:0Латвия - Норвегия - 0:2Гибралтар - Турция - 0:3Нидерланды - Черногория - 4:0

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Куандык Шынасилов

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