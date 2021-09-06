Упавший на Камчатке вертолет подняли со дна озера

Вертолет вытащен на берег озера.

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке с туристами на борту, полностью подняли со дна Курильского озера, передает zakon.kz.

Видеоролик поднятия летательного аппарата публикует Telegram-канал Russia Today.

На кадрах видно, что вертолет вытащен на берег озера. Вокруг места крушения установлены боновые заграждения, в распоряжении спасателей имеются специальные сорбенты, сообщает "Известия".

Как сообщается, Ми-8 находился на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

12 августа стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены уже через несколько минут после происшествия. Все они доставлены в краевую больницу. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В результате трагедии погибли восемь человек, включая командира экипажа и ребенка.

Правоохранительные органы расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

18 августа поисковые работы на месте крушения Ми-8 были завершены, и на поверхность удалось поднять тела всех погибших. В тот же день родственники опознали всех жертв катастрофы.

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