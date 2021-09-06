Когда опубликуют результаты третьей фазы исследований QazVac

Все клинические исследования по третьей фазе были завершены 9 июля.

Разработчик казахстанской вакцины QazVac Кунсулу Закарья рассказала, когда будут опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований отечественной вакцины QazVac, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что все клинические исследования по третьей фазе были завершены 9 июля.

Все клинические исследования по третьей фазе завершены. До конца июля провели обработку, статистический анализ огромного пласта данных. Участвовало 3 тыс. человек, было достаточно большое количество параметров. Заключительный отчет по третьей фазе и по всему клиническому исследованию подготовили в конце июля. Отчет был подан в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медизделий. В настоящее время он находится там на экспертизе, заключение мы пока не получили, - сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

По ее словам, клинические исследования казахстанской вакцины прошли успешно. Сейчас институт готовит статью для публикации результатов в высокорейтинговый журнал.

Такого рода статьи быстро не публикуются. Мы направим результаты исследования в журнал после получения решения о заключении экспертизы. В первом случае наша статья рецензировалась шесть месяцев. Высокорейтинговый журнал работает на свое имя, поэтому им необходимо полностью подтвердить данные, которые они получают. Поскольку это тема коронавируса, мы ожидаем, что в течение полугода следующая наша статья будет опубликована, - уточнила Закарья.

Напомним, 14 августа авторитетный британский журнал EClinicalMedicine published by The Lancet опубликовал статью, где были приведены данные о результатах первой и второй фазы клинических исследований отечественной вакцины QazVac.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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