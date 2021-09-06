Захват детей в "заложники" прокомментировали в полиции 

Женщина от подачи официального заявления в отношении своего супруга отказалась.

В Алматы мужчина взял в заложники своих детей. Данная информация стала распространяться в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что ее супруг, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, в результате чего женщина с младшим ребенком вынуждена была выйти на улицу и вызвать полицию. Дебошир задержан и доставлен в полицию, где его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры, - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Женщина от подачи официального заявления в отношении своего супруга отказалась.

Он отметил, что данная семья состоит на учете как неблагополучная. Информация о заложниках не подтвердилась.

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