Столичный житель обманул сельчанина на 57 млн тенге

Астанчанин, обманувший жителя Сарыагаша на 57 млн тенге, наказан.

Столичный житель обманул жителя Сарыагаша на 57 млн тенге. Мужчина наказан по статье "Мошенничество", передает zakon.kz.

Сотрудники Следственного управления ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Сарыагашского РОП полностью доказали вину за причиненный ущерб в крупном размере и привлекли молодого человека к ответственности.

В ноябре 2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель. Потерпевший узнал, что в Нур-Султане реализуют семена подсолнечника по низкой цене, и заказал 500 тонн семян по телефону, перечислив на счет продавца более 57 миллионов тенге. Однако спустя 20 дней житель Сарыагаша не получил ни заказанного товара, ни возврата денег. Поняв, что он стал жертвой мошенника, потерпевший обратился за помощью к полицейским, - рассказали в полиции.

Следователи и оперативники провели необходимые мероприятия и вышли на след подозреваемого. В течение трех суток полицейские задержали афериста в Нур-Султане и доставили его в Сарыагашский РОП. Задержанный полностью признался в содеянном и был взят под стражу.

Объем материалов досудебного производства составил пять томов. В ходе следствия возникли некоторые трудности. Тем не менее, благодаря опыту, полученному во время работы, мы собрали неоспоримые доказательства. Отмечу, что подозреваемый напрямую не встречался с покупателем, - говорит старший следователь Файзулла Абдукаримов, в течение пяти месяцев проводивший расследование уголовного дела.

Воспользовавшись этим, мошенник легко завладел деньгами в особо крупном размере, поступившими на его счет за товар. Деньги потерпевшего аферист потратил на собственные нужды. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъяты 20 миллионов тенге, легковые автомобили Chevrolet Tracker, Сhevrolet Malibu и сотовые телефоны последних моделей. Оставшуюся часть денег, как оказалось, он отдал в долг знакомым.

Сарыагашский районный суд признал 24-летнего молодого человека виновным по статье 190 УК РК и назначил наказание с учетом примирения со стороны потерпевшего в виде ограничения свободы сроком на четыре года, - заключили в полиции.

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