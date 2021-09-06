В реестре заложена база данных зеленых насаждений по результатам инвентаризации, где каждый объект имеет свой индивидуальный номер.

В Алматы создан электронный реестр зеленых насаждений, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата, принимая во внимание наличие проблемных вопросов с качеством учета зеленых насаждений, в прошлом году акимом города Бакытжаном Сагинтаевым было поручено создание электронного реестра зеленых насаждений, способного обеспечить точный учет зеленых насаждений (всех видов, включая деревья, кустарники, газоны и цветники), и эффективно выполнять задачи по оперативному мониторингу и контролю проводимых санитарно-защитных мероприятий.

Вместе с интерактивной картой на сайте Eco-Almaty доступно к скачиванию и приложение "Реестр зеленых насаждений города Алматы".

В реестре заложена база данных зеленых насаждений по результатам инвентаризации, где каждый объект имеет свой индивидуальный номер. При этом учтено каждое насаждение, произрастающее в городе, включая краснокнижные деревья. Вместе с тем, как отмечают разработчики реестра, в документе порядка 10% зеленых насаждений могут иметь несоответствия в паспортах. О таких недочетах жители могут писать как на сайте, так и в приложении, - говорится в сообщении.

В целом, в Алматы насчитывается порядка 2 млн 352 тыс. деревьев.Из них здоровых - 1 млн 800 тыс., ослабленных - 459 тыс., аварийных - 77 тыс.

Кроме того, определены породные составы, текущее состояние и необходимые агротехнические мероприятия по каждому зеленому насаждению.

Работа с картой позволяет менять ее слои в зависимости от поставленных задач, - уточнили в пресс-службе города.

Доступ к результатам инвентаризации открыт для горожан, это позволит им принимать участие в решении проблем озеленения города. Системой могут активно пользоваться предприятия благоустройства, управляющие компании, районные акиматы, а также предприятия, осуществляющие озеленение города.

Данный электронный ресурс позволит оптимизировать бизнес-процессы по сохранению и надлежащему содержанию зеленых насаждений, что в значительной мере повысит эффективность управления зеленым фондом, - заключили в пресс-службе акимата Алматы.

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