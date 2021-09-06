Ваш ДГД: Как получить QR-код предпринимателям в сфере торговли

С 1 января 2021 года по 1 января 2023 года действует пилотный проект по администрированию налогоплательщиков.

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Cегодня я хотел бы рассказать вам о пилотном проекте по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра.

С 1 января 2021 года по 1 января 2023 года действует пилотный проект по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра, правила которого реализованы приказом министра финансов от 24 декабря 2020 года за № 1232.

Этот проект распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптово-розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов.

Визуальный осмотр является иной формой государственного контроля, предусматривающий осмотр территорий крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов должностными лицами органов госдоходов с применением спецсредств видео фиксаций, фото фиксаций по жалобам, поступившим в органы госдоходов.

В рамках пилотного проекта налогоплательщикам, подпадающим под него, присваивается штрих-код.

Проведение визуального осмотра осуществляется при наличии жалоб, поступивших в органы госдоходов по следующим вопросам:

- отсутствия постановки на регистрационный учет в ОГД при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Республики Казахстан;

- нарушения порядка применения контрольно-кассовой машины ККМ;

- отсутствия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек (POS-терминала);

- отсутствия лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

Порядок проведения пилотного проекта

Согласно порядку проведения визуального осмотра, налогоплательщики в течение 10 рабочих дней с даты начала пилотного проекта получают штрих-код на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов путем ввода в активное окно ИИН или БИН, а также регистрационный номер контрольно-кассовой машины.

Полученный штрих –код размещается в местах нахождения ККМ.

Штрих-код содержит в себе следующую информацию:

- ИИН БИН;

- полное наименование налогоплательщика;

- адрес местонахождения налогоплательщика;

- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключение5м деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства;

- регистрационный номер ККМ;

- статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).

Вынесение решения органа госдоходов

Основанием для вынесения решения органа государственных доходов является неустранение нарушений, выявленных ранее проведенным визуальным осмотром.

Решение содержит сведения о:

- наименовании налогоплательщика;

- адресе проведения визуального осмотра;

- должностных лицах органов госдоходов, на которых возложена обязанность на проведение визуального осмотра;

- сроке проведения визуального осмотра.

Решение размещается на Интернет-ресурсе органов государственных доходов на три рабочих дня до начала срока проведения визуального осмотра, указанного в решении.

Срок обжалования составляет 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику акта визуального обследования.

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