Всего три гонщика "Астаны" завершили "Вуэльту-2021"

Словенец свое превосходство над другими велосипедистами начал доказывать уже с первых дней состязаний. Велокоманда "Астана" закончила выступление на "Вуэльта-2021" тремя гонщиками

В испанской Сантьяго де Компостела финишировала "Вуэльта", одна из трех престижных веломногодневок нынешнего сезона, передает zakon.kz.

Последний 21-й этап, индивидуальную гонку на время с раздельного старта, выиграл Примож Роглич из Словении, который в итоге и первенствовал в общем зачете генеральной классификации.

Стоит отметить, словенец свое превосходство над другими велосипедистами начал доказывать уже с первых дней состязаний, выиграв несколько этапов. С красной майкой лидера "Вуэльты-2021" спортсмен практически не расставался, в которой он доехал до подиума.

Итоговую призовую тройку пьедестала почета составили Энрик Мас (Испания) и Джэк Хэйк (Австралия). Надо отметить, что гонщик "Jumbo-Visma" Примож Роглич третий год подряд становится лучшим на "Вуэльте".

Фото: instagram / primozroglic

Казахстанская велокоманда Astana Premier Tech на "Вуэльте-2021" ничем не блеснула. Наши велогонщики отметились только травмами и сходами с велогонки. На старт первого этапа 14 августа выходили 8 спортсменов, а 5 сентября в финишном протоколе числилось только трое - братья Изагирре и Юрий Натаров.

Капитан "Астаны" Александр Власов сошел досрочно, за два этапа до окончания гонки, причина - травма, полученная в результате падения на 17 этапе. По ходу гонки поочередно также снялись наши легионеры Луис Леон Санчес, Оскар Родригес, Алекс Арунбуру и Омар Фрайле.

Фото: instagram / astanapremiertech

Травмированная "Астана" все же закончила испанскую многодневку, в командном зачете мы на 13-й строчке из 23 велокоманд.

Куандык Шынасилов

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