Казахстанцев пугают новым видом COVID-19 

А также рассказывают о его симптоме.

В социальных сетях казахстанцы рассылают видеозапись. В ней говорится, что появился некий новый вид COVID-19, который длится до полугода и главным его симптомом является утомляемость, сообщает zakon.kz.

Автор рекомендует всем, кто чувствует усталость, якобы необходимо срочно сдавать ПЦР-тесты.

На самом деле героиня ролика, в котором озвучена эта информация, описывает так называемый продолжительный COVID. Это не отдельный вид болезни, возбудителем которой является некий новый вариант вируса, а синдром, возникающий у некоторых пациентов, уже выздоровевших от COVID-19, - уточнили эксперты Stopfake.kz.

Если пациент заподозрил у себя синдром длительного COVID, то сдавать ПЦР-тест не нужно.

Вместо этого рекомендуется обратиться к лечащему врачу.

Информация о новом виде КВИ, симптомом которого является утомляемость – фейк. Сдавать ПЦР-тест для диагностики этого синдрома не нужно, - добавили специалисты.

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