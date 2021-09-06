Работу ЦОНов изменили в Акмолинской области

Прием граждан будет производиться через приложение Ashyq.

Заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинской области 6 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в постановление от 31 июля 2021 года "О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", сообщает zakon.kz.

В частности, изменения затронули работу ЦОНов.

Организацию работы Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов, коллцентра 1414 и виртуальных ассистентов с установлением графика работы в будние дни (понедельник-пятница) с 9 до 18 ч., с приостановлением в субботние и воскресные дни. В Кокшетау допускается организация дежурных отделений ЦОНов с 9 до 20 часов. Прием граждан производить через приложение Ashyq, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

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