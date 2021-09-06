Реконструкция скверов возле театра имени Абая в Алматы завершается

В ходе работ по восстановлению фонтана "Неделька" нередко фиксируются факты вандализма.

Приближается к завершению реконструкция скверов возле Национального академического театра оперы и балета.

Была проведена работа по озеленению и освещению территории.

В настоящее время Управлением зеленой экономики Алматы в сквере НАТОБ проводятся работы по благоустройству и озеленению территории, основной концепцией которой является восстановление его историчего облика. В рамках данных работ в сквере установлены чугунные скамейки, урны а также столбы освещения. Работы проводятся исходя из исторических фотографий первоначального вида сквера. Объект планируется завершить до конца текущего года.

Однако в ходе работ по восстановлению фонтана "Неделька" нередко фиксируются факты вандализма, в том числе происходит кража форсунок и деталей поливочных систем. В рамках гарантийных обязательств силами подрядной организации неоднократно проводились работы по восстановлению. Данного типа работы занимают время в связи с тем, что детали доставляются по заказу.

В целом, в городе с 2020 года ведется комплексная работа по благоустройству парковых территорий и набережных вдоль рек. В 2021 году планируется завершить реконструкцию более десяти общественных пространств.

Вместе с тем, к сожалению, участились случаи вандализма на обновленных территориях. Призываем горожан бережно относиться к общему имуществу, ведь такими действиями мы делаем хуже миру, который окружает нас самих, - отметили в акимате.

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