Водитель в наркотическом опьянении вылетел на тротуар и сбил девушку в Алматы 

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Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района.
В Алматы водитель в наркотическом опьянении вылетел на тротуар и сбил девушку, сообщает zakon.kz.
6 сентября водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомашиной Subaru, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на девушку, - сообщили в пресс-службе ДП города.
Ее госпитализировали в больницу
Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района.
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