Кампания по массовой вакцинации проходит в Совминке

Возможен выезд в организации.

В АО "ЦКБ" (Совминке) проводится кампания по массовой вакцинации жителей города Алматы против вируса COVID-19.

Пациенты могут привиться следующими вакцинами:

1. Спутник-V – это векторная вакцина (в состав входит S-белок коронавируса и аденовирус человека, 26 и 5 серотипы).Вакцина является 2-х компонентной, вводится 2 компонента для достижения эффективного иммунного ответа.Вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса;

2. QazCovid-in - Казахстанская вакцина – это инактивированная вакцина (на основе убитого цельного коронавируса) вакцина вводится в 2 этапа, с интервалом 21 день.

Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно за счет ГОБМП.

Возможен выезд в организации, по предварительной договоренности.

Все вопросы по телефону: + 7 727 261-04-50, +7 701 667 18 55.

Адрес: Алматы, ул.Шевченко 59, уг.ул. Байсеитовой.

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