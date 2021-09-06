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Четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа в Нур-Султане

Фото: pixnio.com 6 сентября 2021, 17:43

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть возле открытых окон.

В Нур-Султане четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа, передает zakon.kz.

4-летний мальчик вместе с матерью находились дома у родственников. Он ушел играть в спальную комнату, где окно осталось открытым. Предположительно, опираясь на край кровати, он забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал с 6-го этажа. Позже, начав искать сына по комнатам, мать, увидев открытое окно, обнаружила сына, лежащего на земле, - сообщили в ДП города.

Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось.

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