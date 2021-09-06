После 39-летней комы скончался французский футболист

Футболист впал в кому еще в 1982 году.

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, передает zakon.kz.

Как сообщает 360tv, Адамс больше половины жизни (39 лет) провел в коме.

Футболист впал в кому еще в 1982 году после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колено. Перед хирургическим вмешательством ожидалось, что спортсмен очнется через несколько часов. Однако в тот день во Франции была забастовка врачей – многие из-за этого не вышли на работу. Трудился всего один анестезиолог, который одновременно вел восемь операций.

И он неправильно рассчитал дозу. Стажер, который находился рядом с Адамсом, не распознал ошибку медика, так как не увидел посиневшую кожу футболиста.

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