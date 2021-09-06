Ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 7-9 сентября в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

7 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла.8 сентября переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с Температура воздуха ночью 11-13, днем 13-15 тепла.9 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.

Алматы

7 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.8 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.9 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.

Шымкент

7 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.8 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.9 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.

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