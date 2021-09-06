Малый Талдыколь представляет собой экопроблему. Водно-болотистая гладь будет очищена и сохранена

В целях безопасности и создания комфортного проживания для жителей близлежащих районов, малый Талдыколь будет очищен от вредных веществ.

Водно-болотистая гладь малого Талдыколя будет очищена от вредных веществ и сохранена. Степень загрязнения воды малого Талдыколя считается как "чрезвычайно грязная". Водно-болотный объект в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых (комары, клещи) и др. Водно-болотистый объект Малый Талдыколь был накопителем сточных вод, не имеет естественной связи с озером большой Талдыколь и не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод.

В результате исследований показатели содержания главных ионов (жесткость, кальций, магний, хлориды), тяжелых металлов (железо), ядовитых веществ (фтор), биогенных веществ (азот аммиака и нитритов) присутствуют в концентрациях, превышающих норму в несколько раз. Также по результатам исследований, в соответствии с оценкой хозяйственного использования водоема по критериям качества воды – недопустимо использование в хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных и рекреационных целях.

Таким образом, в целях безопасности и создания комфортного проживания для жителей близлежащих районов, малый Талдыколь будет очищен от вредных веществ. Водная гладь малого Талдыколя (ул.Сыганак с севера, продолжение улицы Е22 с юга, пр. Туран с востока, и ул. Ч. Айтматова с западной стороны), которая расстилается на 20 гектарах, будет сохранена. Также будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом и будет представлять собой парковую зону.

Прилегающая часть водно-болотного объекта будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тыс учащихся, детский сад, медицинский центр и др. Город строится в рамках реализации Генерального плана столицы, утвержденного постановлением Правительства – это компактная застройка города. К примеру, территории некогда проспекта Туран, ТРЦ "Хан-Шатыр", ЖК "Зеленый квартал" также представляли собой болото. управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы

Стоит отметить, что на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк – у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт).

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