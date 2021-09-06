Родители школьников могут напрямую пожаловаться главам управлений образования

Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования, сообщает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в каждой из 14 областей и в трех городах республиканского значения имеются управления образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов.

Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса. Для того, чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей, - сообщили в МОН.

Акмолинская область

Руководитель управления образования Акмолинской области Жусупов Бейбит Айтымович.

Call-центр: 8 (7162) 72-29-03, 8 (7162) 90-31-01

+ 7 705 646 34 01

Актюбинская область

Руководитель управления образования Актюбинской области Батырхан Жолдас Нурланович.

Call-центр: 8 (7132) 54-03-52

+ 7 776 038 7878

Алматинская область

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Алматинской области Исагулова Гулсара Тастандиевна.

Call-центр: 8 (7282) 28-00-15

+ 7 776 979 60 64, + 7 701 467 05 45

Алматы

Руководитель управления образования Алматы Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна.

Call-центр: 8 (727) 271-67-39, 8 (727) 262-38-13, 8 (727) 272-11-00

+ 7 775 908 55 98

Атырауская область

Руководитель управления образования Атырауской области Есенгалиев Саткан Ибраевич.

Call-центр: 8 (7122) 32-10-05

+ 7 705 189 77 77

Западно-Казахстанская область

Руководитель управления образования Западно-Казахстанской области Мынбаева Айгуль Адильгереевна.

Call-центр: 8 (7112) 26-04-63

+ 7 777 272 01 86

Жамбылская область

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Жамбылской области Жамалов Талгат Салканович.

Call-центр: 8 (7262) 43-88-39

+ 7 701 701 79 07

Карагандинская область

Руководитель управления образования Карагандинской области Кожахметова Гульсум Шабдановна.

Костанайская область

Руководитель управления образования Костанайской области Байменова Зауре Ануарбековна.

Call-центр: 8 (7142) 37 08 58

+ 7 777 544 38 44

Кызылординская область

Руководитель управления образования Кызылординской области Касымова Акзира Бактыбаевна.

Call-центр: 8 (7242) 60-54-81

+ 7 778 403 50 07

Мангистауская область

Руководитель управления образования Мангистауской области Тулебаева Светлана Дюмбаевна.

Call-центр: 8 (7292) 60-75-15

+ 7 775 373 61 29

Нур-Султан

Руководитель управления образования Нур-Султана Сейсенбай Шакарим Толыбаевич.

Call-центр: 8 (7172) 55-68-51

+7 747 488 12 96

Северо-Казахстанская область

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Северо-Казахстанской области Протопопова Татьяна Николаевна.

Call-центр: 8 (7152) 46-48-51

+ 7 777 706 39 41

Туркестанская область

Руководитель управления образования Туркестанской области Жолаев Ракымбек Куатбекулы.

Call-центр: 87002059410, 8 (72533) 5-94-10

+ 7 775 442 07 27

Восточно-Казахстанская область

Руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области Жумадилова Сайрангуль Ахметкаримовна.

Call-центр: 8 (7232) 70-23-57

+ 7 775 271 66 71

Шымкент

Руководитель управления образования Шымкента Тажиева Жанат Арысбековна.

Call-центр: 8 (7252) 39-49-26

+ 7 707 904 04 95,+ 7 702 343 22 48

Павлодарская область

Руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

8 (7182) 65-00-60

+ 7 701 992 44 41

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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