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Полицейские установили, что конфликт произошел между знакомыми ранее мужчинами.
Драку со стрельбой в Алматы прокомментировали в полиции, сообщает zakon.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.293 ч.3 УК РК.
Полицейские установили, что конфликт произошел между знакомыми ранее мужчинами.
Один из них в качестве решающего аргумента применил газовый пистолет. Благо, никто не пострадал. Подозреваемый задержан. Орудие преступления он выбросил, этот факт доподлинно проверяется. Расследование продолжается, - сказал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.
На видео присутствует ненормативная лексика!
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