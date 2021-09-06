Предотвращение сексуальных преступлений против детей на особом контроле - МВД РК

За последние годы значительно ужесточены условия нахождения педофилов под надзором полиции: они отбывают наказание в исправительных учреждениях максимальной безопасности.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями структурных и территориальных подразделений ведомства, сообщает zakon.kz.

На встрече он обозначил ряд задач для качественной и своевременной реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

На особом контроле у министерства - предотвращение и пресечение сексуальных преступлений против детей. За последние годы значительно ужесточены условия нахождения педофилов под надзором полиции: они отбывают наказание в исправительных учреждениях максимальной безопасности. Кроме того, введен запрет на примирение сторон, условное осуждение, замену наказания на более мягкий вид, а также условно-досрочное освобождение.

Руководителям служб и подразделений министром обозначены дополнительные меры противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, это усиление административного надзора и применение электронных средств слежения в отношении отбывших наказание педофилов. Отдельно рассмотрен вопрос предупреждения и пресечения преступлений в сфере интернет-технологий, росту которых способствовала пандемия коронавируса в мире и распространение дистанционных покупок. пресс-служба МВД РК

МВД совместно с органами прокуратуры будут разработаны и реализованы дополнительные меры по предупреждению и раскрытию мошенничеств, в т.ч. совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов. В этой связи в структуре Центра по борьбе с киберпреступностью МВД работают специальные группы, занимающиеся исключительно раскрытием этих преступлений.

Также упрощен механизм внесения под контроль синтетических наркотиков, усилена ответственность за их незаконную рекламу и распространение через интернет, введены поправки, запрещающие денежные переводы между анонимными пользователями "электронных кошельков".

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