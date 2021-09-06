Школьники Уральска обожгли глаза бактерицидной лампой, оставленной в классе

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Лампы висят почти в каждом классе. Со слов педагогов, дети остались без присмотра всего на пять минут.
Десять школьников получили ожог роговицы глаза в Уральске, сообщает zakon.kz.
Кто-то оставил в классе включенную бактерицидную лампу, передает КТК.
Инцидент произошел в седьмом классе. Восьмерых родители привезли в травмпункт областной детской больницы, еще двое вызвали скорую помощь на дом.
У всех врачи диагностировали ожог роговицы глаза легкой степени.
Лампы висят почти в каждом классе. Со слов педагогов, дети остались без присмотра всего на пять минут.
Школьная администрация пытается найти ответственных за случившееся.
Ученики на данный момент идут на поправку.
Сегодня утром я еще раз обзвонила всех родителей, и они мне сказали, что состояние детей улучшается, дети планируют прийти в школу, они получают лечение каплями. директор средней школы №3 города Уральска Любовь Юшина
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