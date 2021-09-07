Убийца 4 четырех женщин в Акмолинской области утверждает, что невиновен

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Жертвами стали 70-летняя пенсионерка, ее дочь и две их соседки.
К пожизненному лишению свободы приговорили убийцу четырех женщин, сообщает zakon.kz.
Преступление он совершил в декабре прошлого года в поселке Бурабай Акмолинской области, передает Первый канал "Евразия".
Жертвами Валентина Штыря стали 70-летняя пенсионерка, ее дочь и две их соседки. Известно, что компания выпивала, после чего возник конфликт. Убийца дождался, когда женщины уснут и порезал их кухонным ножом. О произошедшем в полицию Валентин сообщил сам.
Но сейчас он своей вины не признает и намерен обжаловать приговор. Валентин Штырь был неоднократно судим ранее.
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