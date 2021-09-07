Делон рассказал, что "абсолютно подавлен" смертью Бельмондо

Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад, сказал Ален Делон.

Французский актер Ален Делон заявил, что он "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги Жана-Поля Бельмондо, сообщает zakon.kz.

Он заявил об этом в эфире телеканала CNews.

Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад. Ален Делон

Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.

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