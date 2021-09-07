В 354 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр расположен на территории Китая.

6 сентября 2021 года в 21:00:15 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 354 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 40.03° с.ш. 77.27° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!