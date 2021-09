Токаев посетит Швейцарию с официальным визитом

Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди находится в Швейцарской Конфедерации с официальным визитом.

Казахстан и Швейцария намерены развивать взаимовыгодное, многоплановое сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений, сообщает zakon.kz.

Таковым был основной лейтмотив переговоров главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с Вице-президентом, Федеральным советником (министр) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Отметив интенсификацию контактов между высшим руководством Казахстана и Швейцарии и растущий взаимный интерес к укреплению двустороннего взаимодействия, стороны договорились и далее содействовать развитию межправительственных, межпарламентских и деловых связей. В этом контексте отдельное внимание уделено ходу подготовки предстоящего в ноябре 2021 года официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию, - говорится на официальном сайте МИД РК.

В ходе обмена мнениями по международным вопросам стороны обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур. В повестку переговоров вошли региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, сотрудничество со странами Центральной Азии и управление водными ресурсами. Затронуты аспекты совместной работы по линии официальной помощи развитию, в частности, между казахстанским агентством международного развития KazAID и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству "The Swiss Agency for Development and Cooperation".

По итогам переговоров главы делегаций подписали два межправительственных соглашения о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

Учитывая приоритетность экономической дипломатии во внешнеполитической повестке, Министр М. Тлеуберди в тот же день провел встречи с руководителями крупных швейцарских компаний.

Представив принимаемые меры по улучшению инвестиционного климата в РК, Министр ознакомил швейцарских партнеров с новым инструментом стимулирования привлечения инвестиций – "Стратегическим инвестиционным соглашением".

Большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества подтверждается заинтересованностью швейцарского бизнеса в реализации в Казахстане взаимовыгодных проектов в химико-фармацевтической и машиностроительной отраслях, сфере новых технологий и энергетики, АПК и финансовом секторе. Была отмечена роль и значение Швейцарии в качестве одного из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана. В 2020 году Швейцария заняла 3-е место по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан, а по объему двусторонней торговли с нашей страной - 10-е место.

В рамках визита были также подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО НК "KazakhInvest" и швейцарскими компаниями по реализации инвестпроектов в отрасли АПК и машиностроения Казахстана.

Казахстанская делегация во главе с Министром иностранных дел посетила специальную выставку в Бернском историческом музее, посвященную уникальным архивным материалам из истории казахской государственности. В музее также состоялась церемония подписания соглашения "Наследие тюркских народов Центральной Азии и Швейцарии" между Институтом востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, Бернским историческим музеем и Бернским университетом.

