14-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Караганде

Подростка с различными травмами доставили в медучреждение.

5 сентября в Караганде женщина на Daewoo Matiz сбила переходящего через дорогу 14-летнего школьника, сообщает zakon.kz со ссылкой на еКараганда.

14-летний ученик переходил дорогу по "зебре". Мальчик получил множественные травмы - переломы, сотрясение головного мозга и ссадины.

Состояние подростка средней степени тяжести. Он был доставлен в клинику Макажанова, госпитализирован в отделение детской травмы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, острый период. Перелом левой лонной кости без смещения, множественные ссадины спины и конечностей, - рассказали в областном здравоохранении .

Как сообщили в ДП Карагандинской области, 45-летняя женщина, управляя машиной Daewoo Matiz, сбила подростка. Были назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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