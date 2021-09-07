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Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 7 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 314 человек. Впервые за долгое время число новых случаев в Алматы не превысило 1000. При общем снижении заболевших в регионах незначительное увеличение зафиксировано в ВКО и СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

  • в городе Нур-Султан - 327,
  • в городе Алматы - 957,
  • в городе Шымкент - 106,
  • в Акмолинской области - 221,
  • в Актюбинской области - 189,
  • в Алматинской области - 246,
  • в Атырауской области - 67,
  • в ВКО - 169,
  • в Жамбылской области - 82,
  • в ЗКО - 45,
  • в Карагандинской области - 398,
  • в Костанайской области - 203,
  • в Кызылординской области - 50,
  • в Мангистауской области - 192,
  • в Павлодарской области - 221,
  • в СКО - 76,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждено 820 479 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 622,
  • в городе Алматы - 582,
  • в городе Шымкент - 530,
  • в Акмолинской области - 274,
  • в Актюбинской области - 912,
  • в Алматинской области - 389,
  • в Атырауской области - 548,
  • в ВКО - 111,
  • в Жамбылской области - 194,
  • в ЗКО - 151,
  • в Карагандинской области - 993,
  • в Костанайской области - 73,
  • в Кызылординской области - 116,
  • в Мангистауской области - 225,
  • в Павлодарской области - 423,
  • в СКО - 175,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 727 989 человек от COVID-19.

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