Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 314 человек. Впервые за долгое время число новых случаев в Алматы не превысило 1000. При общем снижении заболевших в регионах незначительное увеличение зафиксировано в ВКО и СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан - 327,

в городе Алматы - 957,

в городе Шымкент - 106,

в Акмолинской области - 221,

в Актюбинской области - 189,

в Алматинской области - 246,

в Атырауской области - 67,

в ВКО - 169,

в Жамбылской области - 82,

в ЗКО - 45,

в Карагандинской области - 398,

в Костанайской области - 203,

в Кызылординской области - 50,

в Мангистауской области - 192,

в Павлодарской области - 221,

в СКО - 76,

в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждено 820 479 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 622,

в городе Алматы - 582,

в городе Шымкент - 530,

в Акмолинской области - 274,

в Актюбинской области - 912,

в Алматинской области - 389,

в Атырауской области - 548,

в ВКО - 111,

в Жамбылской области - 194,

в ЗКО - 151,

в Карагандинской области - 993,

в Костанайской области - 73,

в Кызылординской области - 116,

в Мангистауской области - 225,

в Павлодарской области - 423,

в СКО - 175,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 727 989 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!