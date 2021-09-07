Голубев и Шведова покидают US OPEN-2021

Голубев в паре немцем Андреасом Мьесом уступили чемпионам Роллан Гарррос - 2021.

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Ярослава Шведова сегодня ночью завершили свои выступления на американском первенстве, передает zakon.kz.

Андрей и Ярослава были одними из последних наших теннисистов, которые оставались в турнирной сетке. Голубев в паре с немцем Андреасом Мьесом уступили чемпионам Роллан Гарррос-2021 французам Полу Эберу и Николасу Маю – 6:4, 5:7, 3:6.

В свою очередь Шведова в дуэте с Фабрисом Мартином (категория "микст") проиграли паре Ястремская (Украина)/Пурселл (Австралия) – 2:6, 3:6.

5-го сентября не прошла раунд второго круга Зарина Диас, она в тандеме с россиянкой Варварой Грачевой уступила чешкам Бузкова/Храдецка – 5:7, 2:6.

Куандык Шынасилов

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