Пять простых привычек, которые помогут продлить жизнь

Сон является первым, чем следует заняться для достижения цели.

Всего пять привычек способны продлить человеку жизнь. Их перечислили британские журналисты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Прежде всего речь идет о качественном сне, длительность которого должна составлять от семи часов и выше. Исследования показывают, что люди, тратящие на сон меньше пяти часов, на 65% чаще подвержены преждевременной смерти.

Затем следует определить правильное время для еды. Поздний прием пищи повышает набор веса, а также уровень сахара в крови вне зависимости от объема потребляемых калорий. Также положительно на здоровье сказывается интервальное голодание: необходимо сперва потреблять на 30 процентов меньше калорий, а затем воздержаться от употребления еды на 16 часов, пишет Daily Express.

Доказано, что даже легкий переход от мясной диеты к более вегетарианской заметно продлевает жизнь. Питание людей, доживших до почтенного возраста, состоит в основном из термически необработанных продуктов и растительной пищи.

Физическая активность также является одним из ключевых факторов долголетия. Необязательно заниматься с тяжелыми весами, легкая получасовая физическая активность способна продлить жизнь на три года людям с ожирением и на семь - тем, кто находится в хорошей форме.

И последней сокращающей жизнь привычкой является курение. От нее следует отказаться без раздумий.

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