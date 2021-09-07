В Казахстане 1479 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 90 160 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 90 160 человек (82 575+ и 7585 КВИ-), из них в стационарах находятся 19 279 пациентов, на амбулаторном уровне - 70 881.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1479 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 387;

на аппарате ИВЛ - 209.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 7 сентября 2021 года

5.09.2021 г. зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 8 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 71 304, летальных случаев - 4587, выздоровевших - 59 132.

На 6 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 882 241 человек, вторым компонентом - 5 711 392 человека.

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