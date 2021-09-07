Сколько школ планируют открыть в Алматы до конца года

По словам акима Алматы, к новому учебному году в городе уже открыто 11 школ.

В Алматы ведется активное строительство школ. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Возводим в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах восемь государственных школ на 12 600 мест, из которых три школы откроются в конце года. Из 17 строящихся корпусов к действующим школам вместимостью свыше 8 тыс. мест три открыты к началу учебного года. В ближайшее время откроются еще шесть корпусов. Оставшиеся восемь введем до конца ноября текущего года, - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

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По его словам, активное участие в строительстве новых школ также принимают частные инвесторы.

Так, к новому учебному году в городе уже открыто 11 школ. В стадии реализации находится ряд проектов. Бакытжан Сагинтаев

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В итоге, как отметил аким Алматы, "за счет открытия 36 объектов образования дефицит будет снижен более чем на 23,3 тыс. ученических мест".

В рамках поручения главы государства работа будет продолжена, строительство школ ведется форсированными темпами. Бакытжан Сагинтаев

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)

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