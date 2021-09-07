Названы самые частые симптомы коронавируса

А также отмечены редкие признаки заболевания.

Чаще всего пациенты при заболевании коронавирусом жалуются на температуру, кашель и симптомы общей интоксикации, передает zakon.kz.

Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости рассказала о наиболее распространенных симптомах коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, большинство пациентов жалуются на кашель (57% больных) и температуру (78%). При этом чаще всего лихорадка не превышает 38 градусов.

Кроме того, наблюдаются симптомы общей интоксикации - боль в мышцах, головная боль, слабость. Они встречаются у 15-40 процентов пациентов. У пятой части больных - симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота, рвота).

Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии, - пояснила специалист.

А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит - относительно редкие признаки заболевания, подчеркнула врач.

При этом инфекционист отметила, что все описанные признаки COVID-19 бывают при самых разных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения к инфекционной патологии. А симптомов, характерных исключительно для COVID-19, ученые пока не выявили.

Ранее врач-инфекционист Поздняков предупредил о риске возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. Он подчеркнул необходимость вакцинации против обеих инфекций, поскольку любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана. Поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа и наоборот.

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