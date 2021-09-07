Учителя школ пользуются повышенным спросом на бирже труда

Наряду с учителями определенной специализации, на рынке существует и дефицит работников сферы услуг и продаж.

Учителя средних школ были в повышенном спросе у работодателей в августе. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает zakon.kz.

Согласно данным Электронной биржи труда (ЭБТ), в августе соискатели и работодатели разместили 57,5 тыс. резюме и 113,1 тыс. вакансий. По сравнению с июлем количество резюме увеличилось на 20%, а вакансий ­– на 38%. В преддверии нового учебного года заметен значительный рост вакансий специалистов высокой квалификации, в особенности учителей средних школ в Алматинской (+130%), Жамбылской (+142%) и Мангистауской (101%) областях. Минтруда

Как отмечается, в августе наблюдалось увеличение активности среди специалистов-профессионалов. Так, в сравнении с предыдущим месяцем, количество вакансий среди них увеличилось на 135% (+16,7 тыс. ед.), а резюме на 71% (+21,2 тыс.).

При этом самыми востребованными среди этой группы оказались учителя иностранных языков (+1,8 тыс.), русского языка и литературы (+1,7 тыс.), а также начальных классов и математики (по +1,2 тыс.).

Вместе с тем среди соискателей также наблюдается увеличение количества резюме учителей средних школ, в том числе иностранного языка (+1,4 тыс.), начальных классов (+844), физической культуры (+810) и казахского языка (+725).

В прошлом месяце предложение лишь частично удовлетворяло спрос в определенных профессиях высококвалифицированных кадров, и в этой сфере образовался дефицит одних специалистов и избыток других. Так, к примеру, учителей физической культуры и спорта, ищущих работу, было больше, чем требовалось – на 1269 резюме приходилось 805 вакансий, а на 1180 резюме учителей казахского языка и литературы пришлось только 788 вакансий, – отметила Управляющий директор АО Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская.

По ее словам, сопоставление числа резюме и вакансий на ЭБТ показало, что наряду с учителями определенной специализации, на рынке существует и дефицит работников сферы услуг и продаж.

Так, более всех востребованными в августе стали охранники (2189 вакансий на 399 резюме), консультанты-продавцы (1169 вакансий на 171 резюме), кассиры (910 вакансий на 139 резюме), повара (1255 вакансий на 500 резюме), а также помощники воспитателей (1024 вакансии на 271 резюме).

На фоне начала проведения национальной переписи населения наиболее востребованными в августе стали интервьюеры по проведению опросов: на 2560 вакансий предлагалось только 8 резюме, – подчеркнула Александра Молчановская.

В избытке, опять же наряду с учителями определенной специализации, как и в июле, среди прочих квалифицированных работников оказались юристы, животноводы, фельдшеры и финансисты. Из числа неквалифицированных работников наименее востребованы остались работники по благоустройству населенных пунктов и озеленению, однако высокий спрос можно было отметить среди уборщиков в школах (1013 вакансий на 241 резюме) и дворники (1159 вакансий на 523 резюме).

В целом в разрезе квалификационных групп, несмотря на разгар сельскохозяйственных работ, связанных с предстоящим сбором урожая, найм среди фермеров и прочих работников сельского хозяйства сократился на 17%, также и в числе операторов на производстве (-1%).

При этом спрос на неквалифицированный рабочий труд все так же, как и в предыдущих месяцах, составляет около четверти от всех публикуемых вакансий, среди которых также наблюдается значительный прирост свободных рабочих мест, в частности, для подсобных рабочих (+2,1 тыс. чел.). Количество вакансий больше всего увеличилось в Кызылординской (+142%), Западно-Казахстанской (+81%) и Алматинской областях (+76%).

Что касается размещенных резюме, то, как отметили в Минтруда, наряду с повышением их количества во всех квалификационных группах, также как и в числе вакансий, наблюдается сокращение лиц, ищущих работу среди тех, кто занимается сельским хозяйством (-24%), рабочих промышленности (-11%) и неквалифицированных работников (-5%).

В региональном разрезе наблюдается увеличение активности среди соискателей в южных регионах – Алматы (+48%), Алматинской (+40%), Кызылординской (+46%), Жамбылской (+41%) областях, а также в Мангистауской области (+44%).

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