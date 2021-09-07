По распределению осадков последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014, 2016 годах.

Засуха в августе побила пятилетний рекорд - по распределению осадков последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014, 2016 годах. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

В течение месяца на большей части Казахстана наблюдалась аномально жаркая и сухая погода. Среднемесячная температура воздуха в августе была на 1-6 градусов выше климатической нормы на большей части территории страны, особенно в западных и южных регионах. Август 2021 года по температурному режиму повторил сценарий 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 годов. По распределению осадков последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014, 2016 годах. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в самые жаркие дни в западных и южных регионах температура воздуха достигала отметки +38+46 градусов.

Так, например, на метеостанции Аккудук (Мангистауская область) 8 августа была зафиксирована самая высокая температура воздуха +45,7 градуса, но в 2011 году было выше +46,5 градуса.

В августе также не обошлось и без похолодания: в середине и в конце месяца северный антициклон стал причиной понижения температуры воздуха на севере, в центре и на востоке страны, когда в ночные часы температура воздуха опустилась до отметки +3+7 градусов, днем до +15+20 градусов. На юго-востоке республики волна холода отмечалась в середине августа, температура воздуха ночью понизилась до +3+10 градусов, днем до +20+25 градусов, в горных районах Алматинской и Жамбылской областей до +13+18 градусов. РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, в Нур-Султане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 августа (+17,3 градуса), самая высокая наблюдалась 7 августа (+33,9 градуса).

Рекордных показателей не было зафиксировано, так как в 2012, 2014 годах в течение месяца в северной столице дневной максимум составлял +36+38 градусов.

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