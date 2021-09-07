В Шотландии обнаружили загадочные шары, которым четыре тысячи лет

Стоит выяснить, для чего они были предназначены.

В Шотландии найдены загадочные шары возрастом четыре тысячи лет. Находка обнаружена в многокамерной гробнице, расположенной на Оркнейских островах, передает zakon.kz.

Группа археологов заметила два таинственных полированных шара, предположительный возраст которых - более четырех тысяч лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Редкие артефакты нашли на острове в заливе Треснесс ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии. Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года, и специалисты очень спешат, поскольку гробница разрушается.

Это очень интересная находка, – заключила команда археологов.

Диаметр шаров около пяти сантиметров. Они размером с мяч для игры в крикет. Эксперты отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.

Стоит выяснить, для чего они были предназначены.

Их могли использовать как оружие, предметы, необходимые для ритуалов или гаданий, а также обработки кожи и даже перемещения строительных блоков, - такую теорию выдвинули специалисты.

Общее количество найденных на Оркнейских островах шаров около 20. Вероятнее всего, они эпохи неолита, считают ученые, каждый из которых "потрясающая находка".

Также при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, среди которых: ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники.В этом году археологи планируют продолжить изучать содержимое камер гробницы и попытаться определить, по какому принципу ее строили.

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