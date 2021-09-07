"Астана" и "Кайрат" провели товарищеские игры

Матчи Профессиональной футбольной лиги Казахстана возобновятся 11 сентября.

Пока в чемпионате Казахстана по футболу перерыв, связанный с играми сборной, ведущие клубы страны проводят контрольные матчи, передает zakon.kz.

Действующий чемпион республики "Кайрат" на своей базе принимал "Шахтер" из Караганды. Удача была на стороне гостей в этот день, и они дважды заставляли вынимать мяч из ворот Стаса Покатилова, кипера сборной Казахстана. Победу горнякам принесли Ненад Рустемович и Оралхан Омыртаев, - говорится на странице в Instagram.

Столичная "Астана" на своей арене, благодаря голам Педро Эуженио и Адыльхана Сабыра, обыграла кокшетауский Окжетпес – 2:1.

Матчи Профессиональной футбольной лиги Казахстана возобновятся 11 сентября.

Куандык Шынасилов

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