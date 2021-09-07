На кого распространяется амнистия к 30-летию независимости Казахстана

Предлагается освобождение от наказаний осужденных, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести.

Депутаты Мажилиса Парламента РК приступили к рассмотрению проекта закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости РК". На кого распространяется амнистия, рассказали в КУИС, передает zakon.kz.

В рассматриваемом документе впервые введено понятие социально уязвимой категории. Законопроектом предлагается освобождение от наказаний осужденных, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести не повлекшее причинение ущерба, либо полностью его возместившие не представляющих угрозу безопасности граждан и государства. Также у лиц, предусмотренных законопроектом, сокращаются сроки и размеры основного наказания. КУИС

Там отметили, что при рассмотрении указанной категории учитывается полное возмещение ущерба, а также отсутствие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие данного закона осталось отбывать наказание не более одного года.

Кроме того, законопроект предусматривает принятие мер местными исполнительными органами в обеспечении трудоустройства трудоспособных лиц, а также в оказании социальной и иной помощи при освобождении из мест лишения свободы.

Вместе с тем амнистия к 30-летию независимости РК не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-участников преступных группировок.

По данным КУИС, за 30 лет в Казахстане проведено 8 амнистий, последние 4 из которых были приурочены к дням Независимости РК.

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