Курс доллара немного снизился

Доллар подешевел почти на один тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,19 тенге (-0,86 тенге), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,1-426,5 тенге, евро – 504,7-506,7 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 7 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,27%, составив $69,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,40% — до $72,51 за баррель.

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