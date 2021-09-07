Полезные функции электронной биржи труда для работодателя

Это полезный мастер-класс по работе с функционалом портала.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Электронная биржа труда (enbek.kz): последние обновления и возможности для Работодателя".

Это полезный мастер-класс по работе с функционалом портала. Вы узнаете, как на электронной бирже труда зарегистрировать трудовой договор, внести сведения в ЕСУТД, как отразить в базе, что сотрудник работает удаленно или добавить социальный отпуск, как разместить вакансию, а также многое другое.

Ведущая: Камиля Касимова, специалист по кадровому администрированию Группы консультационных услуг по управлению персоналом компании "Ernst & Young".

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