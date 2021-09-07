Школьная травля: что делать и кто виноват

В школе дети не только получают знания, но и сталкиваются с буллингом.

С началом нового учебного года в казахстанском сегменте социальных сетей стали появляться статьи о травле со стороны школьных педагогов. К сожалению, буллинг стал такой же неотъемлемой частью учебного процесса, как и получение знаний, и общение со сверстниками. Журналист zakon.kz разбиралась, почему жертве травли важно обратиться за помощью к взрослым, кто может стать источником и объектом издевательств, а также на ком лежит ответственность за решение возникшей проблемы.

Травля (буллинг) - агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. Он проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности.

Как говорит руководитель центра детской безопасности "Ангел" Зарина Джумагулова, поведение ребенка во многом зависит от родителей. От того, как они себя при нем ведут. Неосознанно дети повторяют за взрослыми, которые выступают примером для подражания. К сожалению, это понимают не все.

Зарина Джумагулова

В чем разница между травлей и конфликтом

Буллинг часто путают с конфликтом, ошибочно считая их синонимами. Основное отличие состоит в том, что силы участников конфликта примерно равны. Спровоцировать его может любая из сторон. Выяснение отношений и при конфликте, и при буллинге не всегда происходит на повышенных тонах, а причина возникновения первого - несогласие одного с мнением другого, недопонимание.

В буллинге давят числом. Всегда есть его зачинщик (лидер и провокатор) с верной свитой и выбранная жертва. Эти роли не меняются. Конфликт может перерасти в буллинг, когда один из его участников привлекает людей на стороне, распространяет слухи и сплетни, манипулирует общественным мнением, занимается преследованием.

Если при детях родители в такой ситуации могут вести себя достойно, проявляя уважение к оппоненту и не переходя на личности, то и ребенок будет адекватно реагировать на конфликт. Если взрослый чувствует собственную уязвимость, нападает первым, ребенок это перенимает и считает нормой такое поведение из-за страха оказаться угнетаемым, стать жертвой.

Затеявший издевательство действует не только через угрозы и/или оскорбления, чтобы сломить жертву. Травля по отношению к жертве бывает:

физической, к которой относятся толчки, пинки, побои, сексуальные домогательства и пр.;

вербальной, то есть словесной, когда человека унижают, дают ему грубые прозвища;

социально-психологической, когда объявляют бойкот, игнорируют, исключают из "общего чата", распускают сплетни и слухи, часто имеет место манипуляция, к примеру, проверка "на слабо";

экономической, при которой у человека вымогают деньги, ставят "на счетчик" или вовсе отбирают его собственные вещи, портят их;

через Интернет, появившаяся с ростом популярности социальных сетей и мессенджеров.

Последний вид носит название "кибербуллинг". Зачинщик и его сторонники унижают свою жертву удаленно - через резкие и обидные комментарии, распространение унизительных фото-жаб. Существует понятие "киберсталкинг" - намеренное преследование в Сети, цель которого - вывести человека из стабильного психологического состояния.

Как говорит глава центра детской безопасности, переход школьников на онлайн-обучение не повлиял на ситуацию с буллингом.

Если раньше были жалобы на ситуацию в классе, то сейчас жалуются на происходящее во дворе или при онлайн-общении. Родители становятся свидетелями взаимоотношений ребенка и учителя при проведении дистанционных уроков. В случае если замечают продолжительное игнорирование и грубость со стороны педагога, они могут обратиться в региональные департаменты по контролю в сфере образования, - отмечает Зарина.

Буллинг может перетекать из одного вида в другой, но прекратиться так же легко, как начался, нет.

По словам эксперта, мальчики чуть чаще страдают от травли. Однако девочкам-буллерам легче унижать через интернет. Они чувствуют себя в безопасности благодаря анонимности в Сети, из-за чего иногда даже преступают закон, уверенные в своей безнаказанности.

Провокация для задиры, или откуда склонность к насилию

Никто не в силах сказать, что подтолкнет зачинщика к буллингу и кто станет его первой жертвой. Если становясь старше, человек пытается выделиться, проявить свою уникальность, то в младших и средних классах отличие от коллектива, наоборот, может стать причиной травли: другой характер и привычки, малейшие физические особенности, положение "новенького".

Как правило, ребенок интересуется насилием, когда сталкивается с ним сам или становится его свидетелем. Это может быть, к примеру, семейно-бытовое, сексуальное насилие, насилие со стороны старших/сверстников. Буллинг вызывает любопытство, если есть внутренняя неустроенность, неудовлетворенность, нерешенные психологические проблемы. Возможно, ребенку-агрессору не хватает внимания, заботы, понимания того, как люди должны взаимодействовать. Это в итоге перерастает в поиск потенциальной жертвы.

Чтобы было легче справиться с 20-30 детьми в классе, учитель устанавливает внутренние правила: нужно чисто и быстро писать, хорошо читать, откликаться на любой призыв о помощи со стороны педагога. В итоге дети смотрят друг на друга через призму ожиданий. В едином порыве, ведомые самым смелым, одноклассники подначивают того, кто плох хотя бы в одном из пунктов. Боясь оказаться на месте жертвы, остальные невольно присоединяются к большинству. Об индивидуальных особенностях не идет и речи - не каждый педагог о них задумывается. Как итог - "рождается" замкнутый член общества, который с самого детства терпел насмешки, не в силах с ними справиться.

Еще одним триггером ошибочно считают влияние игр и фильмов. Ребенок иногда бурно реагирует на победу или проигрыш, но в реальной жизни ведет себя совершенно иначе.

Самое глобальное влияние на ребенка оказывают родители и окружение. Если в семье ребенок не наблюдал, не становился жертвой насилия и чувствовал поддержку, то интерес к жестокости у ребенка может и не проявиться, - отмечает эксперт.

Травля в школе: об учителях и "стукачах"

По опыту эксперта, буллинг может начаться даже в первом классе. И спровоцировать его может учитель: разбираться хорошо в своем предмете не равно так же хорошо разбираться и в человеческих взаимоотношениях.

Такие педагоги не ставят своей целью обеспечить психологический комфорт в классе. Они не всегда знают, что происходит травля одного из учеников, а узнав об этом, попросту не в состоянии ее остановить, - подчеркивает Зарина Джумагулова.

Что интересует администрацию школы и родителей? Оценки. Но не уровень комфорта и безопасности ребенка. В этом и состоит основная проблема. Недосказанность может обернуться трагедией, если с ребенком не разговаривать о чем-то, помимо его успеваемости, на которую влияет и психологическое состояние.

Родители узнают о буллинге часто в числе последних, иногда не без "участия" учителя. Также невольно закладывается понятие "стукачество". Ребенка пытаются сделать сильным, говоря, что он должен со всем справляться сам, а искать спасения за материнской юбкой - удел слабых и трусливых. Важно научить детей различать стукачество (когда ты злонамеренно ради своей выгоды рассказываешь какую-то информацию) от желания спасти себя или близкого (если происходит травля).

Ориентир на лидерство лишает детей возможности раскрыться в других ипостасях, из-за чего дети вырастают замкнутыми в себе, неуверенными. Они не привыкли делиться своими чувствами с людьми. Если родители не интересуются внутренним состоянием ребенка, то ему легко навязать почти любые понятия.

Буллинг - одна из форм насилия, а не возрастное проявление. Это серьезное нарушение прав человека. Если удастся спасти хотя бы одного от издевательств, это уже маленькая победа.

Решение проблемы травли лежит не столько на детях, сколько на школе и родителях. Они должны объединиться. Но, найдя зачинщика, не следует действовать через порицания и наказания. Задача - организовать поддержку обеим сторонам.

Родители несут ответственность за своих детей. Однако штрафные санкции, которые накладываются в случае хулиганства ребенка, не оказывают должного влияния на родителей. Они редко принимают наличие проблемы. Они могут поругать, в чем-то ограничить, злиться на того, кто рассказал о буллинге. Поэтому нужны обучающие курсы для родителей агрессоров и жертв травли, чтобы общество помогало и поддерживало их, направляло, - пояснила Зарина.

"Явление травли не проходит бесследно"

Буллинг - продукт воспитания родителей. Они видят в этом проявление маскулинности для мальчиков и лидерских качеств для девочек. Но такая модель воспитания далека от здоровой. Умение за себя постоять и травить кого-то - совершенно разные вещи.

Травля оставляет след для всех ее участников. У зачинщика, если ему вовремя не объяснить, что ничего хорошего она за собой не несет, в будущем могут возникнуть проблемы с законом, с коллективом, с семьей, поскольку стерты рамки дозволенного. Он, боится: если сбавит натиск, набросятся на него. Поэтому агрессия становится типичным поведением.

На жертву оказывает влияние степень полученной когда-то травмы. Чаще всего у таких людей очень низкая самооценка, они не уверены в собственных силах. Но самое главное - они сомневаются в своем праве на жизнь. Если пострадавший от травли не смог справиться, он с большей долей вероятности будет склонен к суициду. Такие люди сломаны с самого детства. Им кажется, их лишили возможности проявить себя в этом мире, а значит, незачем больше в нем оставаться.

Свидетели травли, как ни странно, тоже очень долго остаются под впечатлением. Они становятся вечными зрителями, приняв данность того, что их действия ничего не изменят. Также присутствует страх оказаться на месте жертвы, а потому они принимают позицию невмешательства.

Ни буллера, ни жертву не стоит винить. Первому нужно объяснить, чем чревато подобное поведение. Второй нуждается в поддержке.

История из жизни

Объектом травли жительница города Капшагай Асель (имя изменено по просьбе героини. - Прим. ред.) стала в 14 лет. Девушка попала в плохую компанию и состояла в отношениях с одним из ее участников.

Они баловались запрещенными веществами, вели аморальный образ жизни. Благо, я вовремя поняла, что нужно уходить от этих людей, от этого парня, уж больно токсичным было наше общение, - вспоминает Асель.

Однако отпускать ее просто так компания не собиралась. Ей на регулярной основе поступали телефонные звонки с угрозами. Рассказать об этом родителям Асель не могла - их отношения не были настолько доверительными.

Мне приходилось оборачиваться, когда я шла домой или в школу, так как боялась столкнуться с кем-нибудь из той компании. К счастью, дальше словесных угроз это не ушло. Я выдохнула, но поторопилась, - говорит она.

Бывший парень однажды случайно встретился с одноклассницей Асель и очень подробно рассказал о своих отношениях с бывшей девушкой, не забыв изрядно приукрасить. Одноклассница разнесла услышанное по всему классу.

Мне объявили бойкот. Меня задирали, обзывали последними словами, разбрасывали мои вещи. Опять были угрозы. "Зачем ты вообще родилась", "Лучше бы ты сдохла где-нибудь", - это я слышала на регулярной основе. Со мной никто не хотел сидеть за одной партой, - рассказывает Асель.

В один из дней одноклассники спровоцировали конфликт, который закончился избиением девушки за школой, ее изваляли в песке, выдрали волосы. Все снималось на камеру, а после опять посыпались угрозы, что это выложат в Сеть.

Самое любопытное, что в день, когда мне "забили стрелку", учитель, зайдя в кабинет, с хитрецой посмотрела в мою сторону и спросила, все ли у нас в порядке. Ей хором ответили, что все хорошо. В классе были те, кто ей рассказывал о происходящем. И почему-то я уверена, что она была в курсе и того, что меня травят, и того, что должно произойти через несколько часов, - считает Асель.

Эта история, к счастью, не закончилась тяжкими телесными, а в старших классах интерес к персоне Асель иссяк сам собой.

Я оставалась одна, негде и не у кого было искать защиты. Родителям сказать не могла, какие-то старшие братья, дяди или хорошие друзья отсутствовали тоже, - говорит она.

Асель признается, что вспоминать об этом даже сегодня ей тяжело. Пусть и прошло уже больше десяти лет, память старается блокировать все события тех дней.

Советы для родителей

Позиция, что ребенок ничего не понимает, что он еще слишком мал, - в корне не верна. Незнание не мешает ему копировать поведение, но он пока не может отличить хорошее от плохого, из-за чего порой ломается картина мира.

Важно понимать, что ударить обидчика в ответ - не выход, и никогда им не станет. Все проблемы решаются словесно без применения физической силы. И этому просто необходимо научить ребенка, - говорит Зарина Джумагулова.

Во взрослой жизни оскорбление влечет за собой уголовную ответственность.

Не надо переделывать ребенка. Если проблема в родителях, то им нужно менять модель поведения и воспитания. Детям нужна уверенность, что они могут обратиться к родителям в трудной ситуации, и получить от них поддержку, а не упрек. Учеба - важная составляющая школы, но не единственная.

В школе дети учатся и дружить, но понимание, как себя вести с одноклассниками, не приходит само по себе. Об этом нужно разговаривать. Такие беседы помогут ребенку чувствовать себя уверенно в коллективе. А моральное состояние влияет напрямую и на успеваемость, которой взрослые чаще озабочены, чем проблемами своих детей.

Анна Туманова

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