Как сохранить молодость, употребляя сало

Употребление сала может помочь предотвратить появление опухолей.

Добавление сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма, передает zakon.kz.

Кроме того, употребление сала может помочь предотвратить появление опухолей. Об этом РИА Новости рассказала известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания, Людмила Гончарова.

Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала, - сказала врач.

По словам специалиста, несмотря на высокую калорийность, этот жир не идет в набор веса, а, наоборот, служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки, таким образом оказывая иммуномодулирующее действие.

Это является защитой от вирусных инфекций, - отметила Гончарова.

По словам врача, кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме.

Данные о том, что энергией для организма являются углеводы, - миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир, отметила Гончарова.

Углеводы - это быстрая энергия для нас, а жиры - это медленная энергия и надолго. Кроме того, сало может помочь защитить стенки сосудов, - добавила она.

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