Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными.

В Казахстане расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды LV Force, передает zakon.kz.

На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в 8 регионах страны, задержан главный организатор.

В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды LV Force просят обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам: +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37. Жители других регионов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований АФМ по месту жительства.

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