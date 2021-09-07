По данным источников New York Post, причиной смерти могла быть передозировка наркотиками.

В Нью-Йорке на 55-м году жизни скончался актер Майкл Кеннет Уильямс, известный по сериалу "Прослушка", "Клан Сопрано" и "Подстава", передает zakon.kz.

Об этом 6 сентября сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.

По ее информации, американский актер найден мертвым у себя в квартире в Бруклине (район Нью-Йорка). В апартаментах обнаружены наркотики, что может свидетельствовать о том, что Уильямс, возможно, умер от передозировки, отметили источники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!