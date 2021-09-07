Жителя Вьетнама осудили на пять лет за распространение коронавируса

Власти Вьетнама успешно борются с пандемией COVID-19 благодаря массовому тестированию, тщательному отслеживанию контактов между людьми, жестким ограничениям и строгому карантину.

Во Вьетнаме суд приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса, сообщает zakon.kz.

28-летний Ле Ван Три был признан виновным в распространении опасных инфекционных заболеваний в южной провинции Камау. Он заразил восемь человек, один из которых умер спустя месяц лечения в клинике, сообщает The Guardian.

По данным издания, власти Вьетнама успешно борются с пандемией COVID-19 благодаря массовому тестированию, тщательному отслеживанию контактов между людьми, жестким ограничениям и строгому карантину. В частности, в провинции Камау с начала пандемии зарегистрирован только 191 случай заболевания и две смерти.

Ранее во Вьетнаме еще двух человек приговорили к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям, отмечают авторы материала.

До этого сообщалось, что Вьетнам ввел войска для обеспечения карантина в городе Хошимин.

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