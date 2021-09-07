Боксер Эвандер Холифилд выйдет против чемпиона UFC Витора Белфорта

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Бой "Холифилд – Белфорт" намечен на 11 сентября в американской Флориде.
Знаменитый американский боксер-профессионал Эвандер Холифилд возвращается в спорт, передает zakon.kz.
Американец планирует сразиться с бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом, - сообщает boxingscene.com.
Изначально вместо Холифилда должен был выйти другая звезда бокса - Оскар Де Ла Хойя, но он заболел коронавирусом.
Эвандер Холифилд, который завершил свою карьеру 10 лет назад, единственный боксер в мире, которому удалось стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом и супертяжелом весе.
Бой "Холифилд - Белфорт" намечен на 11 сентября в американской Флориде.
Куандык Шынасимов
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