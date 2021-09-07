В аэропорту Алматы провели служебное расследование из-за кота

Некоторое время кот бегал по перрону.

В аэропорту Алматы из переноски вырвался кот. Животное ловили больше получаса, он получил травму. Сотрудникам аэропорта пришлось провести служебное расследование, передает zakon.kz.

4 сентября по обращению хозяйки кота Катиры Кабдувахит в аэропорту Алматы было проведено служебное расследование. Были опрошены сотрудники, задействованные в сопровождении, погрузке и отправке животного, изучены записи с камер видеонаблюдения в грузовом складе и на стоянке воздушного судна.

Было установлено, что вплоть до погрузки на борт переноска не была повреждена, животное не было травмировано, сотрудники осуществляли доставку, не допуская ударов и падений клетки. Уже при загрузке переноски в багажный отсек кот начал волноваться, беспокоиться, в итоге выбил дверцу и выскочил на перрон.

Некоторое время он бегал по перрону, находясь в опасной близости от лайнеров, готовящихся к вылету, и обслуживающих их спецмашин. После этого он пролез через металлический забор-сетку на строительную площадку, где работала техника. В аэропорту предполагают, что вероятно, именно в этот момент он получил травму.

Полчаса кот прятался на стройплощадке. На время его поисков работы были приостановлены, чтобы шум не пугал животное еще больше. Сотрудники аэропорта приложили максимум усилий, чтобы поймать кота как можно быстрее, чтобы избежать его гибели под колесами спецтехники.

Пока его искали, самолет вылетел по расписанию. Кота вернули в грузовой терминал, в течение часа о случившемся сообщили в компанию Asia Freight. В пресс-службе отметили, что сотрудники компании должны были оперативно связаться с хозяевами и уведомить о произошедшем.

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