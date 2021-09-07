Канада открыла границу для вакцинированных от COVID-19 иностранцев

Граница была закрыта для иностранцев, включая американцев, с марта 2020 года.

Власти Канады распорядились с 7 сентября открыть государственные границы для полностью вакцинированных иностранцев. Туристы смогут приезжать в североамериканскую страну и в рекреационных целях, передает zakon.kz.

Граница Канады была закрыта для иностранцев, включая американцев, с марта 2020 года.

В Канаду смогут приезжать граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, как минимум, за 14 дней до въезда в страну. Кроме того, туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прилета в Канаду, а также зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников, - говорится в заявлении канадского МИД.

Уточняется, что таможенники оставляют за собой право направить любого пассажира на прохождение экспресс-теста на коронавирус. Полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин, как это приходится делать сейчас невакцинированным канадцам при возвращении на родину, сообщает TACC.

В ведомстве уточнили, что детям до 12 лет прививки не нужны, но обязательным должно быть их сопровождение полностью вакцинированными родителями или опекунами. Детям также не нужно соблюдать двухнедельный карантин, но будет запрещено первые 14 дней пребывания в Канаде посещать учебные заведения и места массового скопления людей.

Введенные меры пока не распространяются на пассажиров из Индии и Марокко. Прямое авиасообщение с этими странами на фоне пандемии Канада закрыла до 21 и 29 сентября, соответственно. При этом граждане этих государств смогут прилететь в Канаду через третьи страны при наличии сертификата о полной вакцинации указанными выше препаратами, а также ПЦР-теста, который сделан не на территории Индии или Марокко.

С 9 августа власти Канады разрешили въезд в страну полностью вакцинированным американцам. Кроме того, с этого же дня в североамериканской стране открылись все крупные международные аэропорты (ранее международные рейсы осуществлялись только в Ванкувер, Калгари, Монреаль и Торонто), - добавили в пресс-службе МИДа.

Согласно действующим правилам, въезжающие в страну невакцинированные канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет. С 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволяет гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, избежать прохождения двухнедельного карантина.

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