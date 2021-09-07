Король футбола Пеле попал на больничную койку

Спортсмен обратился к фанатам.

Живая легенда мирового футбола и трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле прооперирован, передает zakon.kz.

Последние две недели фанаты легендарного футболиста обеспокоены состоянием здоровья своего кумира.

Сам же 80 летний ветеран успокоил своих болельщиков. Пеле выразил благодарность фанатам за добрые слова, а также поблагодарил врачей за заботу о его здоровье.

Опухоль была обнаружена во время анализов. К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью за жизнь в окружении любви моей семьи и друзей, – резюмировал Пеле.

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