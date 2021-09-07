Можно ли носить хиджаб в казахстанских школах?

Ношение хиджаба в школах - как государственных, так и частных, противоречит законам страны.

Ношение хиджаба в школах - как государственных, так и частных - противоречит законам страны. Об этом заявил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно приказу министра образования от 2016 года, есть требования к школьной форме, есть стандарт обучения, и граждане нашей страны должны соблюдать данный приказ и в целом законы нашей страны, - отметил на брифинге в СЦК Ержан Нукежанов.

При этом он напомнил, что в Конституции страны четко прописано, что Казахстан является светским государством.

Все кто посещает школы, должны соблюдать приказ министра образования и науки, закон РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" и Конституцию нашей страны. (Это требование предъявляется. - Прим. ред.) ко всем школам, вне зависимости от того частная эта школа или государственная. Есть стандарты, и они касаются всех школ. Если у вас есть какие-то факты нарушения, то можете обратиться в Управление образования в регионах, к нам в комитет, либо в Министерство образования и науки. Если есть конкретный кейс с примером, мы готовы рассмотреть и обеспечить сохранение нашего закона, - подчеркнул глава Комитета по делам религий.

Мадина Мамырханова

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